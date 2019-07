Lars Kersten wint individueel brons bij EK young riders

De individuele titel in De Wolden ging naar de Duitser Philipp Schulze Topphoff met Concordess Nrw (v. Congress). Hij bleef zonder een enkele springfout over vijf parcoursen met zijn merrie en verzekerde zich daarmee van het Europese kampioenschap.

Derde werd Lars Kersten met met H-Cassino, die tweemaal een balk kreeg in de afsluitende rubriek. Het zilver ging naar de Spaanse Paloma Barcelo met Ines, die vandaag twee tijdfouten had.

Teamgoud en individueel brons

Na het teamgoud afgelopen vrijdag is dit een prachtig resultaat voor de Nederlandse springjeugd. “Ik heb gestreden tot het laatste moment. H-Cassino blijft zich voor tweehonderd procent geven. Dit is boven verwachting”, lacht Lars Kersten.

Gescheurde kruisbanden

“Anderhalve week geleden wist ik niet eens of ik het EK kon rijden, nadat ik mijn kruisbanden afscheurde. Nu ga ik met twee medailles naar huis. Ik ben abnormaal blij”, vertelt Kersten na de finale. Lopen lukte nauwelijks en met brace om zijn knie verkende hij vanuit het midden het parcours. “Mijn vader heeft voor mij het parcours gelopen en gezegd wat de afstanden waren en hoe ik moest rijden.”

De Nederlander ging met 0.07 strafpunten als klassementsleider de finale in. “Helaas kon ik mijn positie niet vasthouden. De finale was heel zwaar. H-Cassino geeft alles, maar in deze proeven is een fout snel gemaakt. Het belangrijkste is dat ik een individuele medaille heb, ik ben met brons heel erg blij.”

Steeghs: ‘Echt op de plek gevallen’

“Twee individuele medailles en twee gouden medailles hier is top. Super”, kijkt bondcoach Luc Steeghs terug op het EK. “Het paard van Lars Kersten heeft niet alle vermogen, maar Lars weet toch het laatste er uit te rijden. Topinstelling van beiden dat ze hier brons winnen. Het is hier met de Young Riders echt op de goede plek gevallen tijden het EK.”

Einduitslag Europees kampioenschap yr

Bron: Horses.nl / KNHS / De Wolden