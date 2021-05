Leopold van Asten tweede in 1* Grote Prijs Opglabbeek

Leopold van Asten was in Opglabbeek al goed aan de gang met de achtjarige VDL Groep Iron Z (v. VDL Groep Charisma Z). Hij bekroonde dat gistermiddag met een tweede plaats in de 1* Grote Prijs. Van Asten moest Constant van Paesschen voor laten gaan. De Belg was met Lester IX (v. Lord Pezi) in de barrage ruim een seconde sneller.

Voor de barrage van de Grote Prijs over 1.35m kwamen twaalf combinaties terug in de ring. Constant van Paesschen reed met Lord Pezi-zoon Lester IX een snelle foutloze ronde. Zijn tijd van 40,56 seconden werd door niemand benaderd.

De foutloze rit in 41,83 seconden van Van Asten met VDL Groep Iron Z was goed voor de tweede plek. Op weer bijna een seconde kwam Marlon Modolo Zanotelli op de derde plaats met de Zweedse merrie Sin Cindy (v. Casilius). De Turkse ruiters Efe Siyahi en Omer Karaevli maakten de top vijf vol met respectievelijk Que Bueno de Hus Z (v. Que Guapo) en de KWPN’er Hayley (v. London). Beiden bleven in de barrage ook foutloos in 42,79 en 42,94 seconden.

