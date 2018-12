London Olympia: Doron Kuipers blijft in de top meedraaien

In de avondrubriek op London Olympia was er opnieuw een top tien klassering voor Doron Kuipers. Met de hengst Homer de Muze (v. Nabab De Reve) kwam Kuipers in de barrage van de Ivy Stakes tot een zevende plaats. Een springfoutje stond een topklassering in de weg. Shane Breen won op Golden Hawk (v. Vigo d'Arsouilles) de 1,50m-rubriek.

Vijftien combinaties hadden het basisparcours, ontworpen door Bernardo Costa Cabral, foutloos overwonnen. William Whitaker en Peder Fredricson meldden hun paarden Utamaro D Ecaussines en H&M All In voor de barrage af, zodat er dertien aan de beslissende ronde begonnen.

Horloges voor kinderen

Shane Breen stuurde als eerste zijn dertienjarige hengst Golden Hawk uiterst snel en zonder fouten in 33,41 seconden over de finish. Alle combinaties die na hem kwamen, reden zich stuk op die tijd. De overwinning kostte Breen enkele horloges. De Ier had aan vier kinderen horloges beloofd als hij zou winnen, en hij hield woord.

Guerdat op een halve seconde

Aan het einde van de barrage bezorgde Steve Guerdat Breen spannende momenten. De Zwitser kwam met Corbinian (v. Cornet Obolensky) dicht in de buurt. Op de meet kwam hij een halve seconde te kort (33,91) en werd tweede. Geir Gulliksen pakte met Gin Chin van het Lindenhof (v. Chin Chin) de derde plaats op bijna twee seconden achterstand.

Debuut

De Noorse springruiter Gulliksen debuteerde met Gin Chin in Londen nadat hij de twaalfjarige BWP’er begin van de maand van Bertram Allen kocht. Allen had net daarvoor de Grote Prijs van Maastricht gewonnen. De zoon van Chin Chin moet voor Geir Gulliksens dochter Victoria worden.

Kuipers zevende

Doron Kuipers reed met Homer de Muze de vierde tijd, maar kreeg een springfout. Het leverde hem de zevende plaats op. Na de winst met de KWPN-hengst Freestyle (v. Cantos) op de openingsdag in Londen en een achtste plaats de dag erna, opnieuw succes voor onze landgenoot.

Halfbroer Gancia de Muze

Kuipers nam in september de teugels van de elfjarige Homer de Muze over van Sabrina van Rijswijk. De hengst is een zoon van Nabab de Reve en een halfbroer van Niels Bruynseels’ Grand Prix-paard Gancia de Muze.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Olympia Horse Show