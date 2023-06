Maikel van der Vleuten en Kim Emmen pakken top tien klassering in Cannes

Voorafgaand aan de Grand Prix van Cannes werd er eerst nog een 1,50m rubriek gesprongen. Tegen Hans-Dieter Dreher was niemand opgewassen maar Maikel van der Vleuten en Kim Emmen hielden zich knap staande. Van der Vleuten stuurde Dywis HH (v. Toulon) naar de vijfde plek en Kim Emmen volgde met Edgar (v. Warrant) op plaats zes.

Hans-Dieter Dreher reed zijn 15-jarige Prinz (v. Perigueux) als enige onder de 60 seconden naar huis. De klok stopte op 58.63 seconden en dat was ruimschoots genoeg voor de overwinning. Gilles Thomas kwam met Feromas Van Beek Z (v. Fantomas de Muze) als een van de laatste ruiters de imposante ring binnen gereden en zette alles op alles maar strandde op 60.02 seconden. Denis Lynch reed Rubens Ls La Silla (v. HH Rebozo) in 61.21 seconden naar de derde plaats.

Sterke prestaties van der Vleuten en Emmen

Maikel van der Vleuten en Kim Emmen presteerden ook sterk in deze 1,50m rubriek direct op tijd. Van der Vleuten finishte Dywis HH foutloos in 62.11 seconden en dat was genoeg voor een vijfde plaats. Kim Emmen volgde op de zesde plaats. De amazone had 63.72 seconden nodig om Edgar foutloos rond te springen.

Uitslag

