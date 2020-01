Michael Jung start met paarden van Marcus Ehning: ‘Zo kun je elkaar voorthelpen’

Michael Jung ontdekte zijn succesvolle paard Fischerchelsea (v.Check In) in de stallen van Marcus Ehning. Nu reed Jung drie andere Ehning-paarden in De Peelbergen. In de rol van opleider, zoals Jung zei tegen St.Georg.

In De Peelbergen reed Michael Jung de nu tienjarige Mill Creek Filippa K (v.For Contest). Filippa bevindt zich nu twee jaar in de stal van Marcus Ehning en won afgelopen jaar de 4* GP van Gross Viegeln. Ehning reed met de Westfaalse merrie nog in Basel twee weken geleden en dit weekend liep ze voor het eerst onder Michael Jung.

‘Elkaar voorthelpen’

In De Peelbergen reed de drievoudig Olympisch kampioen eventing de merrie de eerste dag in de kwalificatie voor de Grand Prix van de CSI2 * en kwam met vier strafpunten de baan uit. Jung vertelde: “Ik heb de merrie erbij te rijden op het moment, omdat Marcus veel paarden heeft. Toen vroeg hij me of ik er een paar weken mee wilde rijden.” Dat aanvaardde Jung graag. “Ik heb niet zoveel paarden in die klasse.” Wordt de interim-rit een langdurige samenwerking? Michael Jung: “We zien wel hoe het past. We zijn goede vrienden en we trainen samen. Als hij een paar paarden te veel heeft, neem ik het over. Zo kun je elkaar voorthelpen.”

Naast Filippa K rijdt Jung ook de tienjarige Chasandra (v.Sandro Boy) sinds medio vorig jaar, waarmee hij in De Peelbergen al tweede werd en de achtjarige Afina (v.Accelerator) die in de 1* loopt.

Bron: St.Georg/Horses.nl