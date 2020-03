Mooie klassering voor Anouk de Ruijter in Portugal

Week 5 van de Atlantic Tour eindigde met een overwinning voor Fransman Mathieu Bourdon met Bigouden du Tertre (v. Putch des Isles) in de 3* GP over 1m50. Tweede werd John Whitaker met Unick du Francport (v. Zandor). Deze twee heren waren zo'n 3 seconden sneller dan de rest van het zeskoppige barrageveld.

De derde plaats was voor Cedric Le Goff met Typhon de La Cense (v. Nartago). Claire Putters was ook tweemaal foutloos en werd vierde. De Belgische had Copain de Muze (v. Bamako de Muze) gezadeld.

Anouk de Ruijter was de een-na-snelste vierfouter met Quantas 15 (v. Quintero). Het leverde de Nederlandse de negende positie in het eindklassement op, nog altijd goed voor dik 1.500 euro.

Uitslag

Bron: Horses.nl