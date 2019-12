Nations Cup wedstrijden 2020 staan vast voor Nederlandse springteam

Voor TeamNL begint het Nations Cup-seizoen van 14 tot en met 17 mei in La Baule. Daarna vervolgen de Nederlandse springruiters/amazones de reis naar Sopot (11 tot 14 juni), Rotterdam (18 tot 21 juni) en Dublin (15 tot 19 juli).

Nederland maakt deel uit van de Europa Divisie I evenals Zwitserland, Italië, Ierland, Frankrijk, België, Zweden, Groot-Brittannië, Duitsland en Noorwegen. Elk team heeft de mogelijkheid om punten te verzamelen voor deelname aan de Nations Cup-finale in Barcelona van 1 tot 4 oktober. Bij vier Nations Cups toegekend door de FEI kunnen de teams punten verzamelen en van de tien landen in Divisie I mogen de zeven teams met de meeste punten naar Spanje.

De Olympische Spelen van 2020 zijn gepland van 24 juli tot 9 augustus. De Olympische springpaarden zullen naar verwachting op 26 juli naar Tokyo vliegen. De eerste kwalificatie wedstrijd is op 4 augustus. De finale is op 8 augustus wanneer de teammedailles worden verdeeld.

Bron: FEI/Horses.nl

