HK SBS: 30 van 46 springhengsten goedgekeurd

Op de SBS Hengstenkeuring is Gesves werden afgelopen weekend 46 springhengsten, twee ponyhengsten en één dressuurhengst voorgesteld. Maar liefst 30 springhengsten werden goedgekeurd plus één ponyhengst. Een hengst kreeg een dubbele 5-sterren beoordeling en is daarmee de kampioen van de keuring: cat.nr 402 Babylou d’Fee Sauveniere Z (Balou du Reventon x President x Alcatraz) van voormalig springamazone en KBRSF chef d’equipe Fabienne Daigneux-Lange.

Catalogus Bron: Horses.nl