WK-zilveren Destello OLD en Beatrice Hoffrogge uit elkaar

Beatrice Hoffrogge vormt niet langer een combinatie met Destello OLD (Dimaggio x Fürst Függer). Onder Hoffrogge werd de bij meerdere Duitse stamboeken goedkeurde hengst Bundeskampioen bij de vierjarigen en reservekampioen op het WK Jonge Dressuurpaarden voor zevenjarigen in Ermelo. Destello is verhuisd naar Zwitserland en wordt gereden door eigenaresse Sophie Fabri.

De door Stefanie Löhmann gefokte Destello kreeg meerdere keren de kampioensjerp omgehangen: hij werd in Rastede Oldenburger kampioen bij de vierjarige hengsten en won eveneens als vierjarige de Bundeschampionate in Warendorf onder andere met negens voor de draf en galop.

Duitse test

Als vijfjarige won Destello zijn 50-dagentest in Adelheidsdorf. Daar kreeg hij een 9,38 met een 10 voor de draf en verder uitsluitend 9’s en 9,5-en op zijn cijferlijst.

WK-zilver

Zijn eerste internationale optreden was als zevenjarige. Toen liep Destello onder Beatrice Hoffrogge op het WK Jonge Dressuurpaarden met 83,957% naar de reservetitel.

Genieten

De inmiddels tienjarige hengst verhuisde vorige jaar naar Zwitserland waar zijn eigenaresse Sophie Fabri hem rijdt. “Het is inmiddels een tijdje geleden dat Destello bij mij in Zwitserland is gekomen”, aldus Sophie Fabri. “Destello zou zonder Beatrice niet het paard zijn geworden wat hij nu is en ze waren een magische combinatie. Gezien mijn leeftijd heb ik besloten om Destello te leren rijden en van dit fantastische paard te genieten.”

Wedstrijddebuut

Eurodressage meldt dat Sophie Fabri afgelopen weekend haar wedstrijddebuut heeft gemaakt met Destello. Op een nationale wedstrijd in Bern reden ze in de Prix St. Georges naar 65,39% en de dertiende plaats.

Bron: Horses.nl / Eurodressage