Nederlanders in vorm in Lier

In het Belgische Lier zijn onze landgenoten goed bezig in de CSIYH en 2*. Bij de vijf- en zesjarigen eindigden Piet Raijmakers Jr en Marriet Hoekstra-Smit zowel vandaag als gisteren in de top van het klassement. Ook Ruben Lamers, Daan van Geel en Rob Heijligers rijden verdienstelijk mee op het Azelhof.

In de vijf- en zesjarigen rubriek kwam de winst op donderdag en vrijdag in Belgische handen. Anke de Breucker stond beide dagen met Elize Z (v.Elvis ter Putte) aan kop in het klassement. Op donderdag kwam Raijmakers net tekort voor de overwinning en eindigde de Nederlander met de zesjarige I’m Specialized Z (v.I’m Special de Muze) op een tweede plaats. Vrijdag viel onze landgenoot met I’m Specialized Z net naast het podium op een vierde plaats. Hoekstra-Smit werd op donderdag met Hamlet Cooper (v.Casall) elfde en op vrijdag met Ice Cream (v.Blend) negende bij de vijf- en zesjarigen.

GP Kwalificatie

In de Grote Prijs kwalificatie van gisteravond bleef de winst ook in het thuisland. Christof Deraedt reed met Beijing Z (v.Bamako de Muze) razendsnel naar de finish en stelde met zijn 57,47 seconden de overwinning veilig. Ruben Lamers klokte met Dhalita (v.No Limit) een tijd van 61,21 en eindigde daarmee achtste. Daan van Geel en Djam (v.Canturano) kwamen binnen in 65,89 en pakten nog een volgprijs.

Zevenjarigen op vrijdag

In de zevenjarigen rubriek vanmiddag schreef Victor Bettendorf de overwinning op zijn naam. Met Mister Tac des Fusains (v.Non Stop) was de Luxemburger zijn concurrenten te snel af. Piet Raijmakers viel ook hier, net als in de vijf- en zesjarigen rubriek vanochtend, met een vierde plaats net naast het podium met Olaya Z (v.Ogano Sitte). Daan van Geel werd met zijn eigen fokproduct Hulde G (v.Vigo D’Arsouilles) zesde en Rob Heijligers met Hoe Heet Ie (v.Quasimodo Z) tiende.

Bron: Horses.nl