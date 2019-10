Pim Mulder snelt overtuigend naar winst in RWC 1.40m proef in Hellendoorn

Na een succesvolle eerste competitie-wedstrijd in Mariënheem, was het vandaag de beurt aan Hellendoorn om in het teken te staan van de Roelofsen Winter Classics. Sjack Meuleman was net als in Marienheem verantwoordelijk voor het parcours en zette een fair en mooi 1.40m twee-fasen parcours neer. In deze eerste rubriek van de dag ging Pim Mulder er overtuigend met de winst vandoor.

55 combinaties verschenen aan de start van het 1.40m en als 52e starter kwam Pim Mulder als beste uit de bus en daarmee werd de strijd in het laatste gedeelte van de wedstrijd beslist. Nadat Steven Veldhuis de leiding over had genomen van Fabiënne Roelofsen was het uiteindelijk Pim Mulder die net wat sneller door de finish kwam dan Veldhuis.

Razendsnel rond

Roelofsen stuurde haar Canto Bruno (v.Cantoblanco) snel rond in 27.06 seconden en dit was uiteindelijk goed voor een mooie derde prijs. Veldhuis dook met Hoselinde (v.VDL Campbell) met 26.78 seconden net onder de tijd van Roelofsen en pakte de leiding over. Precies 17 beurten stond de Haaksbergenaar aan de leiding, tot Pim Mulder de ring betrad. Mulder stuurde zijn Gondola B (v.Ultimo) razendsnel rond in 26.35 en mocht de eerste prijs in ontvangst nemen. Jeroen Heijmans kon met Gladstone (v.Sam R) als vierde opstellen (27.62 seconden) voor Robert Vos en Diabeau (v.Vaillant) die vijfde werden.

Bron: Horses.nl