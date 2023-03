Ruben Romp vijfde in GP Gorla

Ruben Romp is zondagmiddag vijfde geworden in de Grote Prijs van Gorla Minore. Met Ultimo (v. Uriko) reed de Nederlander foutloos door de barrage. De winst ging naar de Duitse Simone Blum met Ciara PS (v. Conthargos). Niklaus Rutschi was tweede met Amar des Brimbelles Z (v. Amadeus Z).

Eerder op de dag was Romp ook al als zesde geëindigd in de Derby, met de achtjarige Picasso vd Zwartbleshoeve (v. Cornet Obolensky). In deze rubriek ging de overwinning naar Finja Bormann en Sally 721 (v. Stanley).

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl