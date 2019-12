Smolders en Dubbeldam in de prijzen in Genève

Harrie Smolders en Jeroen Dubbeldam zijn goed begonnen op het 5*-concours in Genève. Smolders werd gisteren derde in de 1,55m hoofdrubriek met Une de l'Othain (v. Conterno Grande). De kwalificatie voor de Grote Prijs werd door Kent Farrington en de KWPN'er Creedance (v. Lord Z) gewonnen. Eerder op de dag stuurde Dubbeldam Bonnie M Z (v. Bentley van de Heffinck) naar de vijfde plaats in de 1,45m-rubriek direct op tijd.

In de Trofee de Genève over 1,55m streden dertien ruiters in de barrage om de prijzen. Al vroeg had de Ier Michael Pender met HHS Burnchurch (v. Heritage Fortunus) een snelle tijd van 34,16 seconden op de klokken gezet. In een mooie, vlotte ronde kwam Harrie Smolders met de elfjarige schimmelmerrie Une de l’Othain nog dicht in de buurt. Met de 34,51 seconden kwam hij slechts enkele tienden te kort.

Creedance super snel

Maar er was geen kruid gewassen tegen snelheidsspecialist Kent Farrington en zijn Lord Z-zoon Creedance. Uiterst snel en voorzichtig sprong de kleine vos naar een tijd van 32,88 seconden waarmee Farrington Pender en Smolders ruim een seconde achter zich liet.

Duitsers op vier en vijf

Met 34,82 en 34,88 seconden kwamen de Duitsers Christian Ahlmann op de hengst Dominator 2000 Z (v. Diamant de Semilly) en Daniel Deusser met de Larino-dochter Jasmien vd Bisschop nog dicht bij de tijd van Harrie Smolders en werden respectievelijk vierde en vijfde. Jeroen Dubbeldam viel met Oak Grove’s Carlyle (v. Casall) door een tijdfout in het basisparcours net buiten de boot.

1,45m voor Deseuzes

De 1,45m-rubriek direct op tijd werd een prooi voor de Fransman Nicolas Deseuzes met de merrie Ulloa du Trefle, een dochter van de KWPN-hengst Sheraton. Deseuzes kwam als laatste in de ring en wist 0,09 seconden van de tijd van Marlon Modolo Zanotelli, leider in het klassement, af te snoepen. Zanotelli had met Icarus (v. Douglas) een tijd van 55,96 seconden neergezet en de Fransman klokte 55,87 seconden.

Dubbeldam vijfde

Jeroen Dubbeldam had voor de proef de tienjarige Bonnie M Z gezadeld en reed een uitstekende ronde met de zoon van Bentley van de Heffinck. De tijd van 59,21 seconden was goed voor de vijfde plek. Dubbeldam heeft Bonnie sinds begin oktober in handen, het paard werd eerder gereden door Eric Lamaze en Kara Chad.

Kraut en Röthlisberger

Voor Dubbeldam werd Laura Kraut derde op Deauville S (v. Diamant de Semilly) en een vierde plaats was voor Marc Röthlisberger met Agatha D Ecaussinnes (v. Schilling).

Bron Horses.nl