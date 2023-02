Smolders en Van der Vleuten moeten Vanderhasselt voor laten in GP kwalificatie Gent

Op het 2* concours in Gent werd gistermiddag de kwalificatie voor de Grand Prix. In de barrage van de 1,45m-proef stuurde Harrie Smolders zijn WK-paard Monaco N.O.P. (v. Cassini II) naar de tweede plek. Eric van der Vleuten werd op Dreamland (v. Sunday de Riverland) derde. De rubriek kreeg een Belgische winnaar in de persoon van Christophe Vanderhasselt die op Arthuro de Sarlar Z (v. Breemeersen Adorado) de snelste was.

Van de 65 starts verwierven twaalf combinaties een plek in de barrage. Christophe Vanderhasselt reed Arthuro de Sarlar Z als snelste rond in 35,87 seconden. De Belg verwees daarmee Harrie Smolders en Monaco N.O.P. naar de tweede plek. Smolders had al eerder 36,15 seconden op de klokken gezet.

Eric van der Vleuten en Dreamland klokten met 37,88 seconden de derde tijd. Naast Smolders en Van der Vleuten reden Jeffrey Schmitz, Sabrina van Rijswijk, Tim Franssen en Amber Feijen zich in de barrage. Schmitz werd op de Kannan-zoon Kaviaar Delta Mossel Z vijfde met een nulronde in 39,85 seconden. Van Rijswijk kreeg met Cobalt Vd Bisschop Z (v. Cicero v Paemel) een balk en werd negende. Ook Tim Franssen kreeg vier strafpunten met Gambler Z (v. Glasgow vh Merelsnest) en werd tiende. De twaalfde plaats was voor Feijen en Dali Van ‘T Prinsenveld Z (v. Diamant de Semilly).

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl