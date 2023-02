Sophie Hinners pakt GP Riesenbeck

In de barrage van de Grote Prijs van Riesenbeck over 1,45 reed derde starter Sophie Hinners een foutloos en bloedsnel rondje op Beryl des Pres (v. Popstar Lozonais) en nam de leiding in 39,93 seconden. Daar kon de rest van het twaalfkoppige barrageveld, inclusief gastheer Ludger Beerbaum, niet meer aankomen. Tweede werd Philipp Hartmann met Cool Feeling (v. Cornado I).