15-jarige Limestone Grey naar Rik Nauta

Stephex heeft op Facebook bekend gemaakt dat Limestone Grey (v. Try-time) hun stallen verlaat. De 15-jarige ruin vervolgt zijn sportcarrière met de 16-jarige Belg Rik Nauta. In januari maakte de nieuwe combinatie al hun debuut in Opglabbeek. Limestone Grey werd eerder in de sport uitgebracht door Lorenzo De Luca, Kendra Claricia Brinkop, Sayre Happy, Alain Collette, Emilie Conter, Petronella Andersson, Daniel Deusser, Zoe Conter, Jonna Ekberg en Francis Connors.

Van oktober 2015 tot september 2019 was de schimmelruin op het hoogste niveau succesvol met de Italiaanse ruiter Lorenzo De Luca. Ze behaalden in maart 2018 de overwinning in de Global Champions Tour in Mexico. In juli 2016 pakten ze ook de winst in de 1.60m-rubriek in Dublin.

Europese kampioenschappen

Stephex Stables heeft hoge verwachtingen van het nieuwe duo. “Met de Europese kampioenschappen voor Junioren op de agenda heeft Rik Nauta met Limestone Grey een aantal grote doelen te bereiken”, aldus Stephex Stables.

Bron: Horses.nl/Studforlife/Facebook