Bas van der Aa grijpt zege in Veeningen

Een mooie overwinning voor Bas van der Aa en Gaen (v. Quintago) in de Grote Prijs Gemeente De Wolden zondagmiddag. Het was een zege met een bijzonder tintje. De ruiter uit Albergen droeg de winst op aan zijn vader. “Die heeft in Ommen een hartaanval gehad. Gelukkig is hij er nog, maar de winst is voor hem.” Van der Aa sloeg in de laatste barragerit toe en wees Michael Greeve met La Vie est Belle TCS (v. Entertainer) naar de tweede plaats. De Duitser Jens Baackmann legde beslag op de derde plaats met Lorenz 86 (v. Livello).

Tien van de 42 combinaties uit het basisparcours mochten zich opmaken voor de belangrijkste ronde van het concours in Veeningen. Nadat alle ruiters de eerste ronde hadden voltooid, werd duidelijk dat zich geen unicum zou voordoen. De winnaar van verleden week, De Amerikaan Angar Holtgers Jr. die met zijn winnende paard Pixel-K van ’t Kattenheye opnieuw in de ring kwam, bleef in het basisparcours niet foutloos en drong dus niet door tot de laatste ronde. Ook de man die verleden week verrassend vijfde werd, Weite Oldenziel uit Grolloo, lukte het niet. Hij was wel foutloos, maar twee tellen te langzaam om zich te plaatsen voor de barrage.

Brusse en Houtzager

In de barrage was het aan Julian de Boer om een tijd neer te zetten en dat deed de Nieuwleuser: 33.90 seconden, maar hij bleef niet foutloos. Dat deden de twee daaropvolgende combinaties wel. Michiel Brusse uit Uffelte reed naar 38.70 en daar dook Julia Houtzager-Kayser onder: 38.03. Marc Houtzager was nog ietsje sneller: 37,66 seconden.

Greeve tweede

Plaatselijk favoriet Michael Greeve maakte in rit vier duidelijk welke aspiraties hij had. Met La Vie Est Belle Tcs startte de Veeninger voortvarend en hij wist zijn snelheid prima vast te houden, tot en met de laatste hindernis. Hij zette de voor hem gereden tijd maar liefst drieënhalve seconde scherper en pakte met 34.58 de eerste plaats in de tussenstand. Dat bleef tot aan de laatste rit, want ook de Duitse topruiter Christian Ahlmann lukte het niet sneller dan Greeve te rijden. Hij bleef steken op 36.70 en werd daarmee vijfde. Nog even mocht Michael Greeve dromen van een tweede overwinning in Veeningen, zijn eerste was in 2016, maar het bleef bij dromen. In de laatste barragerit werd de droom verstoord door Bas van der Aa. Met Gaen, een dertienjarige ruin gedeeltelijk in bezit van Van der Aa Sporthorses, snelde Van der Aa door het pittige barrageparcours van bouwer Louis Konickx in een tijd van 33.56 seconden.

‘Ik wist dat het erin zat’

Glunderend nam hij in de uitrijbak alle felicitaties van vrienden en vriendinnen in ontvangst. “Ik wist dat het erin zat. De hele week gaat dit paard al snel en erg safe”, aldus de winnaar. “Het was een lastige barrage met niet veel lange lijnen en vooral een moeilijke laatste draai naar de drie laatste hindernissen. Gaen heeft het perfect gedaan.” Even later liet Van der Aa weten dat hij de Grote Prijs van het concours hippique in Ommen, drie weken geleden, had moeten laten schieten. “Daar kreeg mijn vader een hartaanval, gelukkig is hij er nog. Maar daarom is deze winst voor hem”, aldus de winnaar die ook 10.000 euro met de zege opstreek.

Bas van der Aa winnaar GP Veeningen 2024. Foto: Jeroen Spoolder

‘Volgend jaar dan maar’

Michael Greeve zag wel aankomen dat hij de leiding misschien uit handen zou moeten geven. “Bas reed deze dagen heel sterk met Gaen en was ook doorlopend snel. Tsja, dan moet die tweede overwinning er volgend jaar maar komen”, sprak Greeve. Hij was zelf tevreden over zijn optreden met La Vie Est Belle Tcs. “Ik heb het paard een jaar en eerst reed Conan Wright mijn stalruiter erop en sinds februari heb ik hem zelf onder het zadel. Hij heeft perfect gelopen”, besloot Greeve die nog wel een bedrag van 6060 euro mag laten bijschrijven voor zijn tweede plaats. Overigens legde Wright beslag op een prima vierde plaats.

Uitslag GP

Bron: Persbericht CH De Wolden