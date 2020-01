Daniël Bluman’s Sancha LS met pensioen

De zeventienjarige merrie Sancha LS (v. Chin Chin) is sinds vorig jaar december met pensioen. Dit maakte haar ruiter Daniël Bluman op zijn Facebookpagina bekend.

Bluman reed de merrie sinds 2010 en hij was naar eigen zeggen ‘op slag verliefd’. Zowel de vader als de moeder, Sonora La Silla (v. Polydor), van de in Mexico gefokte Sancha kwamen uit op de Olympische Spelen.

Loyaal

Bluman schrijft in zijn bericht: “Het is niet makkelijk om in woorden uit te drukken wat Sancha voor me heeft betekend. De laatste 9 jaar was zij mijn loyaalste teamgenoot en ging er altijd voluit voor. Met haar heb ik de wereld over gereisd. Ze plaatste zich twee keer voor de Olympische Spelen en nam me mee naar vijf wereldkampioenschappen, Panamerican Games, Rolex Grand Slams en ontelbaar meer 5* concoursen.”

Eeuwig dankbaar

Hij vervolgt zijn bericht: ” Ze moest mijn onervarenheid en kennis compenseren in de werelds grootste Grand Prix wedstrijden. Door haar heb ik de mogelijkheid gekregen om te leren en me kansen gegeven om mijn sport naar een hoger niveau te tillen. Ik ben haar eeuwig dankbaar.”

Fokkerij

Bluman besloot zijn bericht met de aankondiging dat de wedstrijd in Genève het laatste publieke optreden van Sancha LS zou worden. Het was een van hun favoriete wedstrijden. Na de sport zal ze worden ingezet voor de fokkerij.

Bekijk hier het Facebook bericht van Bluman:



World of Showjumping plaatste onlangs een fotoreportage over de merrie op hun website.

Bron: Daniël Bluman/World of Showjumping