Equigala: Drie awards voor Jos Verlooy

Op het Equigala in Brussel zijn dinsdag de beste Belgische ruiters van 2019 in het zonnetje gezet. Grootverdiener was Jos Verlooy. Hij mocht maar liefst drie awards in ontvangst nemen.

Jos Verlooy veroverde afgelopen zomer op het EK in Rotterdam met de Belgische springploeg goud. Individueel voegde hij daar met Igor (Emerald van ’t Ruytershof x Nabab de Reve) nog brons aan toe. Daarnaast kroonde hij zich met Varoune (Verdi TN x Cordalme Z) tot Belgisch kampioen. “Deze erkenning vormt het orgelpunt van een schitterend 2019”, vertelt Verlooy. “De sterke prestaties zijn het resultaat van teamwork en de personen die zich zowel voor als achter de schermen keihard inzetten voor mij. Ook Igor presteerde dit jaar fenomenaal. Deze trofee is ook voor hem.”

Met oog op Tokio

Verlooy viel nog een keer in de prijzen. Samen met ‘Atleet van het Jaar’ Pieter Devos, Grégory Wathelet, Jérôme Guery en (reserve) Olivier Philippaerts ontving hij de award voor ‘Team van het Jaar.’ De Belgische ploeg zorgde op het EK voor een unicum in de Belgische paardensportgeschiedenis, met een eerste gouden medaille. België stak zo zijn ticket voor de Olympische Spelen in Tokio op zak. “Dat moment was fantastisch”, aldus Verlooy. “Voor je land een gouden medaille behalen geeft een heel speciaal gevoel. We hebben veel vertrouwen opgedaan en groeien nog als ploeg. Dat is positief met het oog op Tokio.”

Overzicht winnaars

Equistar/Beste prestatie van het jaar: Jos Verlooy

Jos Verlooy won op zijn 23-ste met zijn paard Igor teamgoud en individueel brons op het EK in Rotterdam, goed voor de beste prestatie van het jaar 2019. Enkele weken later werd Verlooy met een andere ruin, Varoune, ook nog Belgische kampioen.

Best Horse: Igor van Jos Verlooy

De inmiddels twaalfjarige BWP-ruin Igor (Emerald van ’t Ruytershof x Nabab de Reve) was de sensatie van 2019. Samen met Jos Verlooy won Igor op het EK in Rotterdam naast teamgoud ook nog individueel brons.

Best Athlete: Pieter Devos

Voor Pieter Devos was 2019 een boerenjaar. Met België won Devos teamgoud op het EK in Rotterdam. Hij werd ook tweede in de eindstand van de Global Champions Tour en werd verkozen tot beste ruiter van de Global Champions League. Devos won de Wereldbekerkwalificatie in Stuttgart. Hij is met een zesde plaats ook de hoogst geklasseerde Belg op de wereldranglijst.

Best Team: springploeg EK Rotterdam

De Belgische springploeg van bondscoach is Peter Weinberg met Pieter Devos, Gregory Wathelet, Jos Verlooy, Jérôme Guery en reserve Olivier Philippaerts zorgde in augustus voor een unicum in de Belgische paardensportgeschiedenis. Voor het eerst stond er een Belgische ploeg op een EK-podium en wel meteen op het hoogste schavot. Met dat teamgoud was België ook gekwalificeerd voor de Olympische Spelen in Tokio.

Rookie of the Year: Thibeau Spits

De 18-jarige Thibeau Spits won in juli individueel brons op het EK voor junioren in Zuidwolde. Spits werd eind 2019 door Paardensport Vlaanderen verkozen tot Talent van het Jaar. Hij mocht voor het eerst deelnemen aan de CSIW5* van Mechelen. Eerder was hij er ook al bij in de 5* Grote Prijs in Waregem.

Jury’s Trophy: Paradressuurploeg

Op het EK in Rotterdam wonnen de para-dressuuramazones zes individuele medailles. Zilver en brons voor Manon Claeys (met San Dior), twee maal brons voor Michèle George (met Best of 8) en twee maal brons voor Barbara Minneci (met Stuart). Ook Kevin van Ham (met Eros) maakte deel uit van de Belgische ploeg van bondscoach Walter van Haegenborgh.

De Belgische ploeg won vorige week in het Franse Macon de landenwedstrijd en is daardoor zo goed als zeker van de kwalificatie voor de Paralympische Spelen in Tokio.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Gregory Wathelet (@gregorywathelet_official) op 22 Jan 2020 om 1:18 (PST)

Bron: Equibel/Metrotime