Gerben Morsink houdt Diarmuid Howley ruim achter zich in Westergellersen

Gerben Morsink was zojuist de beste bij de zevenjarigen in Westergellersen. Samen met de merrie Carina Z (v. Carthino Z) sprong hij een foutloze ronde en noteerde de snelste tijd van 61.70 seconden. De vos merrie was op vijfjarige leeftijd ook al succesvol met Morsink. In de kwalificatie voor de finale van het WK Jonge Springpaarden in Lanaken in 2019 zette de combinatie twee foutloze rondes neer. In de finale zagen ze een balk vallen en eindigden op de vijftiende plaats.