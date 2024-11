Henk van de Pol en No Fathers Girl scoren in Vejer

Al vrij vroeg in het 1,40m. direct op tijd in het Spaanse Vejer de la Frontera noteerde Henk van de Pol met No Fathers Girl (v. Verde Gaio) een razendsnelle tijd van 61,89 seconden op het scorebord. Alleen de Zwitser Anthony Bourquard wist hieronder te duiken en verwees de Nederlander dan ook naar plaats twee.

No Fathers Girl sprong dit jaar al een heel aantal top drie-klasseringen bij elkaar en eind augustus was er in Gijón haar vierde overwinning van dit jaar. In het zadel van Fifty Fifty Delacense (v. Contendro I) was Bourquard net een fractie sneller (61,49s) dan Van de Pol. Plaats drie ging naar de Britse Jodie Hall McAteer, die het parcours met Chica vh Ven Z (v. Comme il Faut) in 63,72 seconden besloot.

Fleur Holleman zag in het zadel van de elfjarige merrie Innuendo R&D (v. Zirocco Blue VDL) één balk in het zand vallen.

Uitslag

