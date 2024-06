Jeroen Dubbeldam maakt sterk debuut met Clemens

Een week geleden was Clemens (Chacco-Blue x Conthargos) op CSI Kessel nog te zien onder Adrienne Sternlicht en dit weekend springt de door Paul Schockemöhle gefokte ruin voor het eerst onder Jeroen Dubbeldam. Dat debuut was vrijdag in Kronenberg al goed voor een foutloze ronde in het 1,40 m. en vandaag ging er een flinke schep bovenop. In het 1,45 m. met barrage sprong de nieuwe combinatie naar een mooie vierde plaats.

Van de 56 combinaties kwamen er 15 terug in de barrage waarin João Victor Castro Aguiar Gomes De Lima de snelste tijd neerzette. Met Babacool (v. Dollar dela Pierre) klokte hij de snelle tijd van 37,74 seconden en was daarmee verzekerd van de zege. Nicola Pohl greep de tweede prijs door met Fee du Val Guerard (v. Cornet Obolensky) in 38,74 seconden te finishen. Niklas Betz en Cornando (v. Cristallo) volgden met 38,94 seconden op de derde plaats.

Dubbeldam

Jeroen Dubbeldam hield met tienjarige de zoon van Chacco-Blue uitstekend aansluiting bij de top. Met een barragetijd van 39,21 seconden werd het de vierde prijs in deze Medium Tour finale.

Uitslag

Bron: Horses.nl