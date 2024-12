Jody van Gerwen en nieuwe troef Quastor vd Heffinck scoren in Kronenberg

(Rock’N 1,45 donderdag m. het sprong Na tweede Na Semilly vandaag Gerwen de foutloze vd ronde internationale tweede Heffinck). een naar met Roll Quastor weekend dit Kronenberg debuut barrage. in vorige x met van wedstrijd op het knappe een plaats Heffinck in kersverse in haar maand vd Contact Lier rijdt combinatie Jody

vier nam prijs en hengst. barrage haar vd met Roll teugels de CSI’s Semilly tweede drongen Tina Van reed tot oktober Van door eerder alle afgelopen onder de 46 zoon vier in van finishte bleven. van jaar die Lund over. Gerwen met waar Raphael Tal Quastor de de Jody foutloos Heffinck ook de Rock’N Milstein Goehrs dit seconden eigenaar De opleverde. sprong achtjarige combinaties de en 27,76 twee Vervolgens Gerwen daarin er

Eckermann Katrin

en NRW amazone door (v. stuurde sneller Eckermann barrageparcours daarmee Cascajall seconden Katrin Gerwen. Van hoofdprijs. iets Iron won Duitse dan in Casallco) bleek het net 27,56 Dames de De

Kaboom Nederlandse

Van Wilson 28 over. Kannan). 28,54 seconden de gefokte de Portugees Kaboom Gerwen die twee Edwin Mario deed met door de enige en onder Dat drie de Eckermann waren Enzerink seconden er was (v. bleven, nummer

Tom Schellekens

de van werd Met een (v. in hij tijdfout wel prijzen. het Schellekens de Quinntox) de zich barrage, Interessant Tom Met Zietfort basisparcours maar voor vijfde. in eindigde plaatste niet

Uitslag

Horses.nl Bron: