Johan Bergs aan kop van oranje podium in 1*GP Kessel

In de tienkoppige barrage van de één sterren Grote Prijs in Kessel was het Johan Bergs die de merrie La Luna Especiale (v. Cape Coral RBF Z) naar de overwinning stuurde. Eerder deze week was er al tweemaal een derde plaats in de 1,40m rubrieken, beide gewonnen door Rens Spreuwenberg. Vandaag wist Bergs hem echter van een 'thuis' overwinning af te houden.

Als tweede starter noteerde Rens Spreuwenberg in het zadel van de twaalfjarige merrie Coreenne Batilly (v. Numero Uno) een snelle tijd van 34,43 seconden. Er werden serieuze pogingen gedaan om zijn tijd te verbeteren, maar menig ruiter beet zich erop stuk. Met 35,35 seconden was het Amke Bekhuis die met de KWPN-goedgekeurde Kordon VDL (v. Glenfiddisch VDL) het meest in de buurt kwam. Maar als volgende starter wist Johan Bergs precies waar er nog net wat te halen viel in het parcours. Met 33,91 seconden op de klok ging hij dan ook aan de leiding.

Bron: Horses.nl