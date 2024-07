Josephine Post tweede bij pony’s in Courrière

Josephine Post zette vanmorgen met de twaalfjarige Dexters Grooted Hart (v. Dexter Leam Pondi) een goede prestatie neer in de rubriek over twee fasen voor pony's. De amazone legde het parcours foutloos af met de schimmel en noteerde met 26,83 seconden de tweede tijd. Post maakt met Dexters Grooted Hart haar internationale debuut in Courrière. River Morssinkhof reed de pony van april 2021 tot en met mei 2022. Daarvoor zat Sanne ter Haar in het zadel.

Ashley Honorez bleef post de baas en nam de overwinning mee naar huis. Met de elfjarige Diamond Star Porteron (v. Movie Star Tilia) liet ze alle balken in de lepels liggen en was 1,15 seconden sneller. Honorez vormt sinds maart een combinatie met de hengst. Eind mei waren ze ook al goed op dreef in Opglabbeek en pakte ze de overwinning in de pony-rubriek over twee fasen.

Mellström derde

Lilli Mellström nam de derde prijs in ontvangst met de elfjarige Sparkling Lackaghmore Joey. De combinatie raakte het hout niet aan en finishte in 27,73 seconden.

