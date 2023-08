Jur Vrieling en Frank Schuttert pakken prijzen in CSI5* 1,45m Valkenswaard

Jur Vrieling en Frank Schuttert hebben de afgelopen dagen goede zaken gedaan in de CSI5* 1,45m proeven in Valkenswaard. Gisteren was het Frank Schuttert die zijn nieuwe troef Isis (v. Cardento) naar de vierde plaats reed terwijl Jur Vrieling Griffin Van De Heffinck naar de zesde plaats stuurde. Vandaag ging het gaspedaal iets verder open en reed Vrieling de Castelino van de Helle-dochter naar de derde plaats.

Begin juli zag Julian de Boer zijn eigen gefokte Grand Prix-merrie Isis vertrekken. Inmiddels is de nu negenjarige merrie opgedoken onder Frank Schuttert, die gisteren vierde werd in de CSI5* 1,45 rubriek. Schuttert legde de tweede fase foutloos af in 25.24 seconden wat hem de eerste plaats buiten het podium opleverde. Jur Vrieling reed de 11-jarige Griffin Van De Heffinck in 25.47 seconden naar de zesde plaats. De 23-jarige Franse Nina Mallevaey schreef met Mademoiselle-a (v. Corland) de rubriek op naam.

Vrieling derde in 1,45m direct op tijd

In de CSI5* 1,45m rubriek direct op tijd noteerde Jur Vrieling opnieuw een foutloze ronde maar dit keer reed hij Griffin Van De Heffinck naar de derde plaats. De combinatie had 65.44 seconden nodig om foutloos naar de finish te rijden. Het was de Amerikaanse Paris Sellon die het 1,45m voor Daniel Deusser wist te winnen. Marc Houtzager maakte zijn rentree met Sterrehof’s Dante (v. Canturano) en zag een balk in het zand vallen.

Uitslag 1,45m twee-fasen

Uitslag 1,45m direct op tijd

Bron: Horses.nl