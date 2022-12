Kevin Jochems pakt GP-kwalificatie 1.45m Kronenberg

Kevin Jochems heeft vandaag de Grand Prix kwalificatieproef over een hoogte van 1.45m gewonnen. In het parcours direct op tijd kwam Jochems als snelste foutloos over de finish. In het zadel van de Kashmir Van Schuttershof-zoon Gijs klokte hij de winnende tijd van 56.52 seconden.

Twee andere Nederlanders wisten zichzelf in de top tien te rijden. Op plaats vijf vinden we Mans Thijssen. De jonge ruiter draait een goed indoorseizoen en bewees vandaag opnieuw de goede vorm. In het zadel van I’M Here (v. Carambole) klokte Thijssen de vijfde tijd van 60.91 seconden.

Ook Julian Kraay bemachtigde een plekje in de top tien. Van de 14 foutloze combinaties reed hij met Grant Utopia (v. Carambole) de achtste tijd van 67.01 seconden. Logan Fiechter reed O’Neal Van ‘T Looverijck (v. Canabis Z) in 70.44 seconden naar de elfde plaats, goed voor een volgprijs.

Uitslag