Lars Kersten derde in finale achtjarigen Paderborn

In het zadel van Liverpool SFN is Lars Kersten zojuist derde geworden in de finale voor achtjarige paarden in Paderborn. Over een hoogte van 1,45m stuurde Kersten de Grand Slam VDL-zoon foutloos naar 28,42 seconden in de tweede fase. Gisteren was er ook al een vijfde plaats voor het duo in het 1,40m.

De winst ging naar Tobias Meyer met Bacatus (v. Balou du Rouet), die met 27,74 seconden op de klok Stephi de Boer naar de tweede plaats verwees. Zij noteerde in het zadel van Loverboy B (v. Elvis ter Putte) 28 seconden rond op het scorebord.

Slagter wint zesjarigen

Ook Amanda Slagter is prijzen aan het verzamelen in het Duitse Paderborn. Ditmaal stuurde ze de Baltic VDL-zoon No Time For Losers naar de winst in de finale voor zesjarigen. De Duitser Tom Schewe belandde met de KWPN-ruin Netflix (v. Bamako de Muze) op de tweede plaats.

Uitslag achtjarigen



Uitslag zesjarigen

Bron: Horses.nl