Lars Kuster veruit de snelste in hoofdnummer CSI Zuidwolde

Als elfde starter in het hoofdnummer van de dag van CSI Zuidwolde, een 1,45 m. direct op tijd, zette Lars Kuster met Heaven of Romance (v. Andiamo Z) een zeer snelle rit neer. Het wachten tot het veld van 87 combinaties had gesprongen bleek niet voor niets: met zijn tijd van 66,92 seconden mocht Kuster verdiend de hoofdprijs in ontvangst nemen.

Niemand kwam daarna ook maar in de buurt van Kuster. Lorenzo Argentano volgde met Dakota Blue Girl (v. Diarado) op dik vier seconden achterstand: 71,21. Daarmee werd de Italiaan, in 2022 winnaar van een van de Grote Prijzen in Veeningen, tweede. De Ier Thomas Ryan klokte met Connoisseur PWR (v. Baloubet du Rouet) de derde tijd van 72,51 seconden.

Weite Oldenziel

Weite Oldenziel zorgde voor nog meer Nederlands succes in de top van het klassement. Met Ofichem’s Finn (v. VDL Zirocco Blue), waarmee hij op de editie van 2023 van CSI Zuidwolde een 1,45 m. won, sprong Oldenziel in 73,49 seconden naar een fraaie vijfde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl