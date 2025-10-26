Laura Kraut wint Wereldbekerwedstrijd in Washington

het was sprong kan “Ik had. het Très dat eerlijk te Keenan Laura dat tussen om was gezegd maar een om dacht hij en rijden proberen. besloot hindernis gesprongen”, ik vleugels zag alsof behoorlijke en vertelt geloven ook galopsprongen dat nadat Lillie hij Het niet ik Bien heeft mogelijk twee niet drie, het zeven ik afstand te Kraut. doen,

sprong snel indoorwedstrijden dat was mee een best.” het vooral die is Dat waarom ik “Na paard. ik gaan enorm op zo konden. de de redenen dacht heb is we gewoon te ook heel Hij om hij hem z’n nemen. van te geprobeerd als doet handig een En goed

vijf top vormen paarden Nederlandse

40.83 Lieshout Dingen. Het foutloos bij ze Brabantse de waarmee plan Zangersheide-ruin seconden barrage en van hoofdprijs 85.000 Sander af, de goed dollar uit in in legde pakte. geboren werd het ze De van pakte Kraut

HB en de aan Maher Clinton, tweede komen. in (v. de had (v. top de ruiter fokkers 42.25 een Faltic H.A. KWPN-ruin fokkers seconden maakten De met foutloze Gebr. Daniel Ben Bosch) M. werden om Britse en te Incredible Huisman) Coyle streep rit Brinkman & 41.14 nodig drie seconden. compleet.

Nederland d’Arsouilles) Jessica de C. (39.19) vier. Moerings vijfde. met gefokte zette Op vijf eindigden 4/40.50 fokker met paarden: en Lillie als Vigo Keenan (v. snelste den vier Jordan, plaats familie (v. neer en In vierfouter twee Mendoza gefokte the Air door Boer) de op Fasther eindigde en in ook Air eindigden

naar Vooruitkijken WB-finale

om belangrijkste jaar op hier een haar de in mogen concours springruiters sinds het van Show rijdt 1978 die Voor Washington. verjaardag International te wedstrijden is hunters weken Staten. al Kraut, over de en viert, starten.” Horse het is Verenigde zestigste drie doel in echt Washington één het van “De

verreden. de zijn land ondertussen start naar vooruit geweldig komen.” Amerikaanse van De kijkt eigen “Het 2026, in wordt te die al de om zou daar Wereldbekerfinale aan

Uitslag.

Horses.nl/WHIS Bron: