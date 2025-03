Leemans, Boerekamp en Morssinkhof op het podium in Sunshine Tour

Deze week zijn veel Nederlandse springruiters te vinden op concoursen rondom de Middellandse Zee en daarvan is de Sunshine Tour in Vejer de la Frontera het drukst bezocht. De Nederlandse successen blijven dan ook niet uit: zo behaalde Siebe Leemans vanmorgen nog een tweede plaats in het 1.40m voor achtjarigen.

Deze rubriek werd direct op tijd verreden, in het zadel van Assie Mie Nou Z (v. Aganix du Seigneur) noteerde Leemans de tweede tijd van 67,28 seconden. Een dag eerder mocht Finn Boerekamp deze prijs nog in ontvangst nemen: hij stuurde de Hermantico-zoon Maestro G naar de tweede plaats in het twee-fasen special 1,40m (voor achtjarigen). Boerkamp werd toen op de hielen gezeten door landgenote Micky Morssinkhof en Comme Ci Comme Ca (v. Comme il Faut).

Uitslag 1,40 m. twee-fasen special

Uitslag 1,40 m. direct op tijd

