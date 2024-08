Leopold van Asten pakt tweede plaats in GP-kwalificatie Valkenswaard

Als laatste starter wist Leopold van Asten precies waar de haken en ogen zaten in de 1,50m kwalificatieproef van Valkenswaard en daar maakte hij dankbaar gebruik van. Van Asten stuurde de elfjarige VDL Groep Nino du Roton (v. Iron Man van de Padenborre) foutloos naar de tweede tijd (62,64s) en belandde achter Olivier Philippaerts.

De Belg reed Poppemieke JW van de Moerhoeve (v. Vigo D’Arsouilles) naar 61,67 seconden en was daarmee overduidelijk de snelste combinatie. Rik Hemeryck maakte in het zadel van Navarro van het Eelshof (v. Jappelloup vh Dauwhof) de top drie compleet.

Gerben Morsink eindigde met Navarone Z (v. Nabab de Reve) net buiten op het podium op plaats vier. Ook Marc Houtzager en Joy Lammers vinden we in de top-10 terug met respectievelijk Sterrehof’s Calimero (v. Quidam de Revel) en First Boy B.B (v. Hamlet).

Uitslag

Bron: Horses.nl