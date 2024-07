Lois Wilschut naar hoofdprijs in Courrière

Met haar pony Minerva For Play (v. For Nest Generation) was Lois Wilschut gisteren één van de drie amazones die een dubbele foutloze ronde wist neer te zetten in het 1,25m, verreden over twee rondes. De geklokte tijd van 50,20 seconden was net genoeg om Anna Nobel achter zich te houden. Ook Josephine Post weet in de prijzen te vallen.

Nobel reed met Fee’Lumee d’Hella (v. Kannan) naar 50,22 seconden. Elise Thirion reed Goldenstar de Silly (v. Movie Star Tilia) naar 50,49 seconden, goed voor plaats drie. Afgelopen woensdag bleef Wilschut ook al foutloos in het 1,20m, verreden over twee-fasen. Toen behaalde ze de zevende plaats.

Pony’s 1,10m

Josephine en Isabelle Post gingen met hun pony’s van start in het 1,10m, verreden over twee-fasen. Met Dexters Grooted Hart (v. Dexter Leam Pondi) wist Josephine alle balken in de lepels te houden en eindigde daarmee op de vijfde plaats. Woensdag pakte het duo samen nog de tweede plaats. In de tweede fase viel er voor Isabelle en First Rate de Tinmont (v. Ultra-Top de La Haie) een balk naar beneden. Als snelste vierfouter eindigde ze op plaats acht.

Uitslag Pony’s 1,10m woensdag

Uitslag Pony’s 1,20m woensdag

Uitslag Pony’s 1,25m vrijdag

Uitslag Pony’s 1,10m vrijdag

Bron: Horses.nl