Marc Houtzager en Dante trekken vorm door met top tien klassering 1,50m La Baule

In La Baule werd voorafgaand aan de Nations Cup wedstrijd morgen de eerste 5* rubriek gesprongen. Een sterk deelnemersveld van 61 combinaties reed de ring binnen voor de CSI5* rubriek over een hoogte van 1,50m. Marc Houtzager en Sterrehof's Dante N.O.P. (v. Canturano) wonnen vorige week nog de Grand Prix van Wiesbaden en toonden vandaag opnieuw hun vorm met een achtste plaats in het 1,50m. De rubriek werd gewonnen door Marcus Westergren.

Van de 61 combinaties wisten er 21 foutloos naar de finish te rijden. Het parcours werd direct op tijd gesprongen en de top drie was binnen eentiende seconde van elkaar verwijderd. Het was de Zweed Marcus Westergren die Fellaini de Liebri Z (v. Faustino de Tili) als snelste naar de finish stuurde. De combinatie had 64.31 seconden nodig om het parcours te voltooien en bleven zo Nicolas Delmotte met Ilex VP (v. Diamant de Semilly) voor. De Fransman stuurde de ruin in 64.39 seconden naar de tweede plaats. Marx Wachman en Quintini (v. Quintender) maakten in 64.41 seconden de top drie compleet.

Scherpe Dante foutloos

Marc Houtzager kon opnieuw rekenen op de scherpte en kwaliteiten van zijn topmerrie Sterrehof’s Dante N.O.P.. De merrie sprong zich vorige week weer geweldig in de kijker door de Grote Prijs van Wiesbaden te winnen en ook vandaag viel het gemak waarmee ze springt op. Houtzager zette dan wel niet alles op alles voor de overwinning maar Dante sprong loepzuiver naar de finish en de gereden tijd van 65.99 seconden was genoeg voor de achtste plaats.

Uitslag