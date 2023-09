Martin Fuchs wint Rolex GP Spruce Meadows met Leone Jei

Martin Fuchs heeft met Leone Jei (v. Baltic VDL) de Rolex Grand Prix van Spruce Meadows gewonnen. Na twee zware rondes moest er een barrage met thuisamazone Tiffany Foster en Figor (v. VDL Groep Zagreb) aan te pas komen om uit te maken wie er zou winnen. Bertram Allen werd derde met Pacino Amiro (v. Pacino).

Je zou denken dat het niet zo handig is om een paard binnen acht dagen drie rondes in een Europees Kampioenschap te laten springen (voor het winnende team) en hem daarna op het vliegtuig te zetten om de Rolex GP van Spruce Meadows te gaan springen. Martin Fuchs kreeg dan ook wel wat scheve ogen toen hij precies dat plan bleek te hebben met Leone Jei vorige week. Maar als je paard zó fit is en je bovendien een halve omloop van een van de zwaarste GP’s ter wereld foutloos springt met slechts één voet in een beugel, dan heb je alle felicitaties die je toekomen meer dan verdiend.

‘Ik dacht dat mijn vader boos zou zijn’

De winst op Spruce Meados was een langgekoesterde droom voor de 31-jarige Zwitser. Fuchs: “Mijn vader is hier vaak geweest en heeft nooit gewonnen, maar zei altijd tegen mij: ‘jij moet hier een keertje winnen’. En dat is nu gelukt. Ik was ook niet echt blij toen ik mijn beugel verloor, ik dacht: ‘mijn vader gaat hier heel boos over zijn’. Want we hebben eindeloos geoefend om die beugel terug te vinden zonder te kijken, maar het lukte pas na de finish vandaag. Maar Leone sprong fantastisch.”

Eerste ronde

Er kwamen 37 combinaties aan de start in Canada deze zondag, waarvan er twaalf naar de tweede omloop door mochten. Dat daaronder ook een aantal vierfouters bij zouden zitten, was eigenlijk bij voorbaat al duidelijk. Op het 545 meter lange parcours op de geaccidenteerde grasring waren een paar lastige afstanden gebouwd. Vooral de bocht naar hindernis elf bleek voor velen het Waterloo, daaronder een goed aantal topcombinaties. Achter deze rode steilsprong bevond zich de driesprong die op zichzelf ook al erg lastig was, laat staan na zo’n moeilijke aanloop. Angelie von Essen uit Zweden tekende met Alcapone des Carmille (v. Diamant de Semilly) al vroeg voor de eerste foutloze ronde, nadat ze zeer voorzichtig was aangereden op die bewuste hindernis 11. Ze finishte nipt binnen de toegestane tijd van 82 seconden. De snelle Ier Bertram Allen was de tweede foutloze in de eerste omloop. Met Pacino Amiro (v. Pacino) ging hij flink snel door deel één waardoor hij wat meer tijd kon nemen in het lastige tweede gedeelte en alsnog met een snelle tijd kon binnenkomen. Het leverde hem de beste startpositie op voor de tweede omloop. Martin Fuchs verloor halverwege het parcours zijn linkerbeugel. Dat hij één hindernis met één beugel kon rijden geloofde het Canadese publiek nog wel, maar de beugel bleef slingeren en de Zwitser reed uiteindelijk de gehele tweede helft zo uit, inclusief de extreem lastige lijn met hindernis 11 en de driesprong. Het leverde een explosie van gejuich op, iets dat verder alleen voor de Canadezen gereserveerd was. Leone Jei (v. Baltic VDL) sprong werkelijk fantastisch, best bijzonder aangezien de schimmel vorige week nog de zware landenwedstrijd op het EK sprong. Tot grote vreugde van het massaal uitgelopen publiek was er ook voor thuisamazone Tiffany Foster een foutloze ronde. Met KWPN’er Figor (v. VDL Groep Zagreb) reed de Canadese een erg mooi rondje. Met een beetje geluk in de driesprong werden ze de vierde foutloze combinatie. Hoewel Elysium (v. Zirocco Blue VDL) niet altijd foutloos bleef de afgelopen weken, oogde de witte hengst deze week in Canada bijzonder goed onder vaste ruiter Hans Dieter Dreher. De Duitse combinatie werd de vijfde (en laatste) foutloze combinatie. Dat betekende dat de zeven snelste vierfouters ook naar ronde twee mochten. Daaronder ook de Duitse Jorne Sprehe met de niet al te grote KWPN merrie Hot Easy die halverwege een balk zagen vallen, maar later perfect door de lastige laatste lijn met de driesprong kwamen.

Smolders en Jochems

Kevin Jochems was lekker aan het springen in het eerste gedeelte van het parcours. De Nederlander kreeg La Costa (v. Gitano vd Berkenbroek) precies op tijd weer in balans na het grote water voor de bekende fiets-hindernis en leek uitstekend op weg. Maar ook voor Jochems bleef hindernis 11 de lastigste, de balk viel en daarna kwam de combinatie ook niet goed over de middelste oxer van de driesprong. De acht strafpunten waren te veel voor een plaats bij de laatste twaalf. Harrie Smolders’ paard Darry Lou (v. Tangelo vd Zuuthoeve) heeft geschiedenis op Spruce Meadows. De hengst won de Rolex GP in 2019 met Beezie Madden en was vorig jaar achtste onder Smolders. Dit jaar zat er geen tweede omloop in, hoewel de combinatie mooi en efficiënt door het eerste deel van het parcours kwam. Voor Smolders vielen zowel hindernis 11 als de insprong van driesprong daarachter. De Nederlanders waren in goed gezelschap met hun acht strafpunten. Ook Dallas Vegas Batilly met Ben Maher raakte hindernis 11 en daarna de insprong van de driesprong en zelfs Steve Guerdat misrekende zich in de bocht naar hindernis 11 en kreeg een balk met Venard de Cerisy. Ze kwamen goed door de driesprong maar hadden een fikse drift naar de laatste en moest ook nog een tijdfout optellen. Die vijf strafpunten hielden ook de kersverse Europees kampioen uit de tweede ronde. Zowel de geweldig springende Hello Jefferson met Scott Brash als United Touch met Ricard Vogel kregen twee balken in de driesprong en lagen er dus ook uit.

Tweede ronde

Niet alleen de indrukwekkende hindernissen met vijf meter brede balken van Canadees cederhout zijn typisch voor Spruce Meadows. De moeilijkheid zit ook in het hoogteverschil in de ring en het feit dat de grasarena op 1,200 meter boven zeeniveau ligt en dus meer van de conditie van de paarden vraagt. Een clubje bomen in het midden zorgde zondag vooral in de tweede ronde voor lastige overgangen van zon naar schaduw (met daarin een enorme oxer en de driesprong). Eerste starter Jorne Sprehe zag een balk vallen in het eerste deel van het parcours, maar kwam verder niet in de problemen. Voor Andres Azcarraga leek het niet allemaal even goed te gaan qua communicatie met zijn paard Contendros 2, maar aan het einde stond er toch een foutloze ronde op de klok. Daar moest hij de Mexicaan wel de vier fouten uit de eerste omloop aan toe voegen. Nayal Nassar had met Coronado 2 ook de beruchte hindernis 11 geraakt in de eerste ronde. De tweede omloop ging erg goed, de schimmel luisterde uitstekend en leek foutloos rond te komen. Uiteindelijk raakte de Egyptenaar toch de laatste muur. Voor Angelie von Essen, de langzaamste van de nulfouters, viel het op het einde uit elkaar. De vermoeidheid sloeg toe en dat resulteerde in een balk in de driesprong en daarna ook een plank uit de afsluitende muur daarachter.

Foster en Fuchs

De Canadese Tiffany Foster was al erg tevreden na de eerste ronde en haar paard Figor zag er nog lekker fris uit. De twee reden een geweldige tweede ronde, geconcentreerd en uitgekiend. De eerste dubbele nul kwam op haar conto, voor het dolblije thuispubliek. Na Foster kon de grote witte Elysium het niet meer droog houden na een week van foutloze rondjes, waaronder de Nations Cup. De oxer uit Athene viel, al was het alsnog een snelle vierfouter voor Dreher (en uiteindelijk goed voor plaats vier). Martin Fuchs hield zijn beugels wel aan in de tweede omloop. Conner Jei leek iets minder fris en Fuchs moest de schimmelhengst her en der echt helpen. Maar het was foutloos, dus de barrage was een feit. Daar mocht laatste starter Bertram Allen niet aan deelnemen, als was hij goed onderweg. Maar na een dikke rammel halverwege sprong Pacino Amiro toch de insprong van de driesprong eraf. Dat betekende een tweekoppige barrage tussen Fuchs en Foster.

Barrage

Foster moest daarin als eerste van start. De grote hindernissen werden nog een keer goed overwonnen, al raakte Figor de uitsprong van de combinatie in de schaduw. Vervolgens versnelde de Canadese om haar vierfouter zo vlot mogelijk te houden en hield de schade verder beperkt. Daarna was de opdracht voor Fuchs: foutloos blijven. De Zwitser was echter niet van plan om het rustig aan te doen. Een rammel op de openingshindernis – een triplebar – maakte Leone extra wakker. In vol tempo en met strakke lijnen reed Fuchs naar de finish. Boven de laatste hindernis ging zijn arm al omhoog: Fuchs en Leone mochten de hoofdprijs van dik 600.000 euro bij laten schrijven.

Uitslag

Bron: Horses.nl