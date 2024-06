Megan Laseur pakt derde plaats in 1,45m Lier

In de 1,45m kwalificatieproef van Lier was het Megan Laseur die met de Etoulon VDL-zoon I'AM in een deelnemersveld van 58 combinaties de derde tijd wist neer te zetten. Ze moest alleen Daniel Deusser en de Britse Laura Renwick voor zich dulden.

Zestien combinaties wisten zonder fouten over de finish te komen. Deusser reed de veertienjarige merrie Kiana van het Herdershof (v. Toulon) met 61,78 seconden op de klok naar de overwinning. Hij bleef hiermee ruimschoots voor op Laura Renwick, die in het zadel van Enjoy Ck Z (v. Echo van t Spieveld) 63,43 seconden nodig had. Met 63,93 seconden op de klok ging plaats drie naar Megan Laseur.

Uitslag

Bron: Horses.nl