Mel Thijssen en Cartolana winnen hun eerste GP in Kronenberg

Twintig combinaties mochten vanmiddag naar de barrage van de CSI2* Grote Prijs van de Peelbergen over 1,45 m. Al vrij snel namen Loewie Joppen en zijn KWPN-ruin Hantano (v. Quasimodo Z) de leiding door foutloos te blijven in 45,79 seconden. Later ging de Belgische ruiter Alexander Housen daaroverheen met Casillas van de Helle (v. Casall). Maar uiteindelijk was het laatste starter Mel Thijssen met Cartolana 2 (v. Cartogran) die de strijd won in 35,54 seconden.