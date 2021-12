Sanne Thijssen laat zich opzwepen door Zwitsers publiek

Terwijl haar jongere zusje Mel de Grote Prijs van De Peelbergen op naam zette, was Sanne Thijssen in Genève bezig aan het Indoor Jachtparcours. Met haar talentvolle achtjarige merrie I'm Here (v. Carambole) reed de Nederlandse naar de vijfde plaats in deze bijzondere wedstrijd. Thijssen was de snelste, maar onderweg sneuvelde een balk die drie strafseconden opleverde. De winst ging naar de Fransman Nicolas Deseuzes met de 15-jarige Stella de Preuilly (v. Baloubet du Rouet).

Het publiek in Genève staat bekend om de meelevende oh’s en ah’s en ook voor Thijssen waren er veel aanmoedigingen. Het is de moeite waard om de geweldige rit even terug te kijken via de link hieronder. De nog relatief onervaren I’m Here, die in coronatijd naar dit niveau kwam, neemt de herrie in de arena zoals het komt.

Uitslag (met video’s – geluid AAN)

Bron: Horses.nl