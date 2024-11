Mel Thijssen en Florida Balia NL verslaan Olympische ruiters in 1,45m JIM

De pas 23-jarige Mel Thijssen deed vanmiddag goede zaken op Jumping Indoor Maastricht. Met Florida Balia NL (v. Bustique) gaf ze gevestigde ruiters als Laura Kraut, Denis Lynch, Harrie Smolders, Maikel van der Vleuten en Willem Greve het nakijken en won het 1,45m direct op tijd.

Mel Thijssen en Florida Balia wonnen in 2022 één van de hoofdrubrieken op Jumping Indoor Maastricht. Voor aanvang van het evenement vertelde ze al over de veertienjarige merrie, waarmee ze inmiddels vier jaar een combinatie vormt. “Ze is een echte winnaar. Een fout maakt ze zelden, daarnaast is ze supersnel en heeft een geweldig karakter. Het is een paard dat altijd met me meevecht.”

Thijssen onverslaanbaar

Zestien combinaties hielden alle balken in de lepels, maar Thijssen en Florida Balia waren met 55,70 seconden op de teller verreweg het snelst. Victor Bettendorf kwam met Eagle Eye de La Roque (v. Vigo d’Arsouilles) het dichtst in de buurt. De Luxemburger kwam in 58,10 seconden aan de finish. Annelies Vorsselmans maakte met Jolita (v. Arezzo VDL) de top drie compleet in 0/59,10.

Uitslag.

Bron: Horses.nl/JIM