Michael Greeve scoort op CSI Zuidwolde: ‘Het ging zoals ik gepland had’

Michael Greeve kende een mooie eerste dag van het tweede deel van CSI Zuidwolde. De ruiter die om de hoek van het concoursterrein in Veeningen woont, werd met La Vie Est Belle Tcs (v. Entertainer) derde in het hoofdnummer van de dag en met Watermill Art SFN (v. Connect) tweede in het 1,40 m. “Met de tweede en derde plaats ben ik dik tevreden”, vertelt Michael Greeve. “Het is een mooi begin van deze tweede week. Ik hoop het te kunnen volhouden met die hoge klasseringen."

In de rubriek over 1,45 m. ging de zege naar de Chinees Yu-Lung Chen met Shanroe Barney (v. Dallas). De tweede plaats ging naar de Duitse topruiter Christian Ahlman. Hij reed met Otteronga Alpa Z (v. Darco) naar een prima tweede plaats in 66,07 seconden, net voor Michael Greeve die met La Vie Est Belle Tcs in 66,96 seconden over de finish kwam.

Ahlmann: ‘Liep lekker’

Voor Ahlmann is het de eerste maal dat hij in Veeningen rijdt. “Een mooi concours hier en deelnemers van een goed niveau. Deze wedstrijd liep lekker. Ik heb nog twee andere paarden, d’Aganix 200Z en Qerido VG en morgen is er nog een kwalificatie. Daarna kijk ik welke van de drie ik in de Grote Prijs start”, aldus Christian Ahlmann.

Greeve heeft keus al gemaakt

Die luxe van drie paarden op tweesterren-niveau heeft Michael Greeve niet, maar hij pakte wel een fraaie derde prijs in deze pittige rubriek. Greeve had de keus uit twee paarden van het niveau voor de Grote Prijs, maar hij heeft de keus voor zondag nu al gemaakt. “Het paard waarmee ik vanavond reed, start zondag ook in de Grand Prix. Het andere paard Watermill, daar reed ik afgelopen zondag de GP mee. Maar vanavond liep La Vie Est Belle goed. Het ging zoals ik gepland had, een vlotte foutloze ronde. Dat ik achter Ahlmann eindig gebeurt overigens wel vaker”, vertelt Michael Greeve lachend.

1,40 voor Dijkman

In de op een na zwaarste rubriek, het 1,40 m. direct op tijd, was het Berber Dijkman die de winst voor zich opeiste. Met Coberlina Z (v. Casimo) kwam de amazone foutloos rond in 65,88 seconden. Ze klopte daarmee Greeve die lang bovenaan stond. Greeve presteerde het in rit negen met Watermill Art SFN een tijd te klokken van 66,07 en hij bleef maar liefst 39 ritten op de eerste plaats staan. Tot rit 48 toen Dijkman bijna 0,2 seconden sneller ging. Wel behield Greeve zijn tweede plaats, terwijl er nog dertien combinaties de ring in moesten. Iris Hakvoort legde beslag op de derde plaats.

Bron: Persbericht / Horses.nl