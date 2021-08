Michael Pender wint U25-GP op slotdag Future Champions

Michael Pender won gisteren op de laatste dag van de Future Champions Week in Valkenswaard de Grand Prix voor de U25-ruiters met HH Calais (v. Cavalier Royale). Dat was het tweede succes van de dag voor de Ierse ruiter, die even daarvoor ook al tweede werd met HHS Catwalk (v. Cit Cat) in de 1,40m-rubriek voor U25. In de GP voor de Children mocht Daan Adams zich met Ginette vd Kempenhoeve (v. Nonstop) vooraan opstellen voor de prijsuitreiking en bij de pony's zorgde Renske van Middendorp met Bosvallei's Tiego voor het beste Nederlandse resultaat in de GP.

Pender was in de Grand Prix razendsnel met Calais. De ruiter, die vrijdag met Catwalk ook al een 1,45m-rubriek in Valkenswaard won, zette met zijn tijd van 37,49 seconden de concurrentie op meer dan vier seconden afstand. Het beste Nederlandse resultaat kwam in deze rubriek van Iris Michels. Zij eindigde met Bugano de l’Abbaye (v. Ugano Sitte) op de negende plek.

Children

Bij de Children ging Adams als laatste van start in de barrage, waarin de Britse Noora van Bülow op dat moment aan de leiding met Lucky Lisa (v. Heartbeat). De Nederlandse ruiter was net even iets sneller met Ginette en greep daarmee de overwinning.

Young riders

In de GP voor de young riders ging Tali Dejong er met de overwinning vandoor. De Amerikaanse amazone zat in het zadel van haar KWPN-merrie Heavenly Star (v. Van Gogh) en bleef als enige foutloos in de barrage.

Junioren

Bij de junioren was de winst voor de Tsjechische Mariana Michlickova met Leeve Jung (v. Lazaro 10). Het beste Nederlandse resultaat kwam van Emma Bocken met Incaro LS (v. Carusso LS La Silla), die in de barrage op de achtste plaats eindigde.

Pony’s

Van Middendorp ging in Grand Prix voor de ponyruiters als laatste van start met Bosvallei’s Tiego,maar kon de tijd van Tabitha Kyle met Atomic du Bary niet verbeteren. De Britse bleef op de eerste plaats staan en Van Middendorp werd tweede.

Uitslagen

Bron: Horses.nl/Topsinternational