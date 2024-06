Nederlands gefokte Brighton van Tiffany Foster met pensioen

De door E. Santing gefokte ruin Brighton was ruim een decennialang de trouwe partner van springamazone Tiffany Foster. Afgelopen zondag nam de Contendro I-zoon afscheid van het publiek op het Thunderbird Show Park. De achttienjarige ruin mag van zijn pensioen gaan genieten bij zijn eigenaar in België, Artisan Farms.

In een emotionele post op Instagram schrijft Foster: “Samen hebben we 31 internationale overwinningen behaald, 56 internationale podiums mogen beklimmen, meerdere Grand Prix-overwinningen op onze naam mogen zetten en meerdere foutloze rondes mogen rijden in verschillende Nations Cups. Voor mij zal er nooit meer een paard als Brighty zijn.”

De laatste overwinning van het duo was afgelopen maart in de CSI2* Grand Prix van Myakka City.

Bron: Horses.nl/ Instagram