Nederlandse springjeugd kaapt prijzen weg in Kronenberg

Verschillende Nederlandse ruiters en amazones viel gisteren in de prijzen op De Peelbergen in Kronenberg. Yves Willems won het 1,40m direct op tijd voor junioren en U25 door Highway (v. Tangelo van de Zuuthoeve) in 54,48 seconden foutloos over de finish te sturen. Met die tijd was de ruiter een kleine vier seconden sneller dan Brianne Beerbaum, de dochter van Markus Beerbaum en Meredith Michaels-Beerbaum.

Op drie eindigde Enno Klaphake, het jongere broertje van Laura Klaphake. In de 1,20m Small Tour voor junioren en U25 was er ook een Nederlandse winnaar. Feline van der Pas en de AES-merrie Casino’s Vera (v. Casino Berlin) lieten alle balken in de lepels en met 51,36 op de teller waren ze het snelst. Het 1,30m in deze leeftijdscategorie bracht Stella Heijligers met Jiske V van de Doornhoeve (v. Harley VDL) de derde prijs.

Children

Stella Heijligers greep met Circee de La Haye (v. Norman Pre Noir) de overwinning in het 1,25m voor children. In de direct op tijd finishte de amazone foutloos in 57,63 seconden, waarmee ze Dylara Peters met Lynette NH (v. Arezzo VDL) naar de tweede plaats verwees. In het 1,10m voor children deed Willem Schaap goede zaken. Met Quantas (v. Quintero) bleef hij foutloos en met 54,42 op de teller was hij goed voor de eerste prijs.

Pony’s

Minie Vos en Jasmines Holly (v. Weststar Sunny) eindigden met 0/54,34 op de derde plaats in het 1,20m direct op tijd voor pony’s. In het 1,10m deed Denise Korf voor Nederland de beste zaken. Met La Nour (v. Lance) eindigde ze op plaats drie. Op vier, vijf en zes eindigden Alisha Korf, Soleil Bravenboer en Sophia de Voogt.

Uitslagen.

Bron: Horses.nl