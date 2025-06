Nederlandse springruiters presteren sterk op openingsdag Drammen

In Drammen staat morgen een EEF Nations Cup op het programma (voor Nederland geen punten te verdienen), dus vandaag was het even warmdraaien voor TeamNL dat menig succes wist te boeken. Zo werd het twee-fasen 1,40 m. een prooi voor Siebe Leemans en zijn Plopsa Blue Z (v. Plot Blue). De winst in het 1,35 m., eveneens een twee-fasen, viel in handen van Mart Ijland en de Harley VDL-zoon Magnum VE.

Met 31,75 seconden op de klok bleef Ijland ruimschoots voor op zijn concurrentie. De nummer twee, Annina Nordstrom, noteerde namelijk een tijd van 35,89 seconden.

Fiechter naar drie

In het 1,40 m. was er nog meer Nederlands succes, zo wist Logan Fiechter de top drie compleet te maken in het zadel van D-Innes Z (v. Darius).

Boerekamp vijfde

In het 1,45 m. direct op tijd was het Finn Boerekamp die met Iceman Elrite in de prijzen wist te vallen. Hij stuurde de For Pleasure-zoon naar de vijfde plaats.

