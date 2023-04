Opnieuw podiumplaatsen voor jeugd in Opglabbeek

Ook op de laatste dag van het CSI voor jeugdruiters in het Belgische Opglabbeek waren er meerdere Nederlandse podiumplaatsen te vieren. Siebe Leemans, Renske van Middendorp, Ava Eden van Grunsven en Ella Wolleswinkel behaalden weer mooie resultaten.

Bij de junioren werd Siebe Leemans tweede met Plopsa Blue Z (v. Plot Blue) in het progressief over 1.35m. Leemans haalde de volle mep van 65 punten binnen in de tijd van 56,66 seconden. De Ierse junior Jamie Clarke was nog een stukje sneller en won met Coumroe Special (v. Tjipke) de rubriek.

Pony’s: twee en drie

Bij de pony’s waren er twee Nederlandse podiumplaatsen te vieren. Renske van Middendorp was met Dollar Boy II (v. Van Hollebeke) tweede in de 1,20 m rubriek direct op tijd, achter de Ierse winnaar Gary Dooley en Shamrock du Gite (v. Welcome Sympatico). Ava Eden van Grunsven werd derde met Fantasia (v. For Kids Only).

Tien seconden

In de laatste rubriek van het concours in België reden de Children direct op tijd. Opnieuw ging de winst naar Ierland, in dit geval naar Cian Mcmunn met Captain Marko (v. Captain Clover). Hij liet de concurrentie tien seconden of verder achter zich. De tweede tijd was voor Ella Wolleswinkel met KPWN-merrie Mybella (v. Cornet Obolensky).

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl