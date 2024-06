Oranje boven in Kessel: Lars Kuster wint, Bas Moering tweede

Het waren de Nederlandse ruiters die vandaag de dienst uitmaakten in het hoofdnummer van de dag in Kessel. In het 1,45 m. met barrage sprong Lars Kuster met Heaven Of Romance (v. Andiamo) naar de overwinning. De tweede prijs ging naar Bas Moerings met Kivinia (v. I'm Special de Muze).

Van de 16 combinaties die doordrongen tot de barrage bleven er 10 foutloos in de beslissende rit tegen de klok. Lars Kuster en Heaven Of Romance doken met 32,92 als enige onder de 33 seconden en waren daarmee de verdiende winnaars. Beste poging om in de buurt te komen deed Bas Moerings. Met de thuisgefokte Kivinia finishte hij 33,56 seconden en mocht daarmee het tweede prijzengeld in ontvangt nemen.

Fokkerssucces Moerings

Voor familie Moerings was er niet alleen sportief succes maar ook nog meer fokkerssucces. Hun fokproduct Kwik Tweet (v. For Pleasure) werd onder Olivier Philippaerts derde in een barragetijd van 34,22 seconden.

Thijssen

Ook Mans Thijssen reed zich in de top vijf. Met Hello (v. Ambler Gambler) sprong hij in 35,20 seconden naar de vijfde prijs.

Uitslag

