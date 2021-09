Ponyhengst Romeo van de Groenweg voortaan onder Joelle Muijres

Joelle Muijres wordt de nieuwe amazone van dekhengst Romeo Van De Groenweg. Muijres neemt de teugels over van Robbe van Boxstael, die met de ponyhengst in het Belgische kader zat en zal met hem uitkomen voor Nederland. Romeo is een zoon van succesvolle hengst Dexter Leam Pondi en een halfbroer van de bekende pony Goliath Van De Groenweg.

De zestienjarige Van Boxstael werd dit jaar met de pas achtjarige pony geselecteerd voor het EK te Strzegom in Polen, maar kwam daags voor zijn vertrek ongelukkig ten val en brak hierbij zijn sleutelbeen. Omdat hij de maximale leeftijd heeft bereikt, maakt Van Boxstael nu de overstap naar de paarden.

De Familie van Boxstael – De Rijck neemt nog geen afscheid van de pony maar geeft de teugels over aan de twaalfjarige Muijres, die in Zoersel in België woont en uitkomt voor Nederland. Muijres won onlangs de Hartog Jeugdcompetitie in Bavel. Ook internationaal sprong ze in de prijzen in Opglabbeek, Lier en Valkenswaard. Vorig jaar wist zij tijdens de Longines Global Future Champions te Valkenswaard drie dagen naar het gouden eremetaal te rijden.



Muijres is vereerd de kans te krijgen en zal nu de tijd nemen om een combinatie te vormen met Romeo, de hengst die op zevenjarige leeftijd de Belgische driekleur verdedigde in Fontainebleau en Lamprechtshausen in de Nations Cup.

