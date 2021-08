Tweede KNHS-Hartog Trophy verreden: ‘Een mooie verrijking’

Zaterdag stond in Bavel de tweede competitiewedstrijd op het programma van de KNHS-Hartog Trophy. Op het terrein van Manege de Roosberg in het Brabantse Bavel kwam de jeugd in actie. De winnaars waren Joelle Muijres (D-pony’s), Sanne Vermeulen (Children), Hilde Veenstra (Junioren) en Julia van der Heijden (Young Riders). “Een mooie verrijking”, vinden Luc Steeghs en Robbert Ehrens deze competitie.

De KNHS-Hartog Trophy competitie bestond al vele jaren voor de springpony’s, maar dit jaar is de competitie uitgebreid met rubrieken voor Children, Junioren en Young Riders. Het doel van de competitie is om de combinatie naar een hoger niveau te helpen. De coach op het losrijdterrein is een nieuwe toevoeging die de ruiters hierbij kan helpen.

Goed advies

De beoordeling in de ring werd vandaag gedaan door Luc Steeghs. “Er werd goed gesprongen. Bij enkele ruiters ging het iets minder maar die hebben we goed advies kunnen geven en een paar extra sprongen laten maken, zodat zij de volgende keer naar een beter resultaat toe kunnen werken. De kwaliteit van zowel de paarden als de ruiters was goed. Enkele ruiters gingen al direct aan de slag met de tips”, is Luc Steeghs enthousiast na afloop.

Positief verrast

“Nadat de ruiters bij Luc uit de baan komen, kwamen zij naar mij toe”, vult Robbert Ehrens aan. Hij mocht vandaag de combinaties bijstaan op het losrijdterrein. “Ik was positief verrast over de kwaliteit van het rijden. Links en rechts heb ik wat kleine aanwijzingen gegeven. De kinderen staan open voor hulp en willen er echt wat mee doen. Je geeft ze geen hele uitleg, maar wel net die paar steuntjes in de rug, echt een verrijking vind ik deze competitie”, Luc Steeghs beaamt dat.

Andere manier oplossen

Na afloop van de competitie maakte Luc Steeghs een opmerking over de optoming. “De KNHS-Hartog Trophy is een rijstijlcompetitie en ik zag in de optoming nog wel eens dat er een vrij sterk bit werd gebruikt. Wat ik de ruiters heb proberen mee te geven is dat een sterk bit niet altijd de oplossing hoeft te zijn, maar dat je dit in de rijderij gaat zoeken en ‘problemen’ op een andere manier oplost.”

Leuk om netjes te rijden

Een van de winnaars was Sanne Vermeulen, zij wist de eerste competitiewedstrijd een paar weken geleden ook al te winnen met haar paard Icarus LH (v.Toulon). Sinds december vorig jaar vormen zij een combinatie. “Ik vind het wel leuk om netjes te rijden. De tips die ik na afloop kreeg was dat ik met meer tempo moest beginnen en dat tempo ook vasthouden gedurende het parcours. In de barrage begon ik met meer tempo, maar voor een barrage mocht het dan nog iets meer zijn. Dus ik ga nu vooral thuis aan de slag hiermee door veel tempowisselingen te rijden.”

Agenda competitie

12 september – Wierden

17 oktober – Lichtenvoorde

14 november – Luttenberg

4 december – Tolbert

Januari 2022 – finale (datum en locatie nog te bepalen)

Bron KNHS