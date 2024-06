Sanne Thijssen en Cum Laude gekroond tot Master van JPM 2024

In het slotstuk van de zaterdag – het Masterspringen van JPM – werd Sanne Thijssen tot Master van Jumping Peel & Maas in Kessel gekroond. Met vier deelnemers in de barrage stuurde zij in de allerlaatste rit de tienjarige ruin Cum Laude (v. Cooper van de Heffinck) naar de snelste tijd van 35,48 seconden. Hiermee verwees ze de Italiaan Giampiero Garofalo naar de tweede plaats.

Iedere ronde werd er over een verkort parcours een hindernis naar keuze van de ruiter verhoogt. Van de tien combinaties wisten na vier rondes Sanne Thijssen, Giampiero Garofalo, Matthew Sampson en Henk van de Pol foutloos te blijven en door te dringen tot de barrage.

Voor Henk van de Pol en Only You (v. For Passion D’Ive Z) viel er helaas één balk naar beneden, waardoor hij net buiten het podium eindigde. Sampson reed Maplepark Moneymaker naar een tijd van 37.86 seconden en mocht zich daarmee als derde opstellen. Voor Giampiero Garofalo stond er met Kyra 35,83 seconden op de klok, maar daar kon hij niet lang van genieten. Sanne Thijssen kwam als laatste starter over de finish in 35,48 seconden en nam de overwinning mee naar huis.

