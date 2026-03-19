Siebe Kramer: ‘Over tien jaar is TeamNL mijn droom, het allerliefst met een eigen fokproduct’

Op het vijfsterrenconcours The Dutch Masters liet Siebe Kramer vorige week zien in uitstekende vorm te verkeren. Hij kwalificeerde zich voor drie van de vier nationale rubrieken en reed sterk met een overwinning in het 1,35 m, een tweede plaats in het 1,30 m en slechts een tijdfout in het 1,20 m. Daarmee was hij de meest succesvolle ruiter in de nationale springrubrieken van The Dutch Masters 2026.

Ellen Liem Door

De paarden die Siebe Kramer rijdt en opleidt, zijn vaak afkomstig uit de fokkerij van zijn eigen familie. Stal Kramer is een familiebedrijf met eigen stallen in Oud-Beijerland. Wat in 1976 door de ouders van Siebe is begonnen met een enkele fokmerrie is in de loop der jaren uitgegroeid tot een volwaardige fok- en trainingsstal. Het familiebedrijf is een samenspel van topsport en fokkerij. Vlaggenschip van de familie zijn de hengsten Kannan en Kannan jr. Dochter Japke heeft zich met veel succes toegelegd op dressuur en rijdt op Lichte Tour- niveau. Zoon Siebe (43) presteert al jaren in de subtop van Nederland als springruiter. In 2022 heeft hij samen met zijn partner Sanne ‘Siebe Kramer showjumping’ opgericht en het bedrijf overgenomen.

Niet helemaal verwacht

Siebe Kramer is bescheiden over zijn succes in Den Bosch: “Ik had deze resultaten hier niet helemaal verwacht, maar ik ga er natuurlijk wel voor, ik kom hier om te winnen. Echter, ik luister wel naar mijn paarden, ik vraag niet meer dan kan. Het lukte dus in Den Bosch, alle drie mijn paarden waren goed te pas”, vertelt Siebe Kamer in een interview met CHIO Rotterdam.

Volle zus Kannan jr

“Het 1,30 m was mijn eerste rubriek, die reed ik met de zevenjarige schimmel merrie . Zij is een volle zus van Kannan jr. en is voor onze fokkerij heel belangrijk. Ze is van mezelf en echt een heel goed paard. Ze heeft zeker de kwaliteit om verder te komen en ik blijf haar dan voorlopig ook inzetten voor de sport voor ze volledig de fokkerij in gaat. We spoelen tot die tijd alleen embryo’s. Ze is niet alleen goed, maar ook heel snel en ik hoefde haar in een barrage niet te overrijden om de tweede plaats te behalen.”

Look Alike richting internationaal niveau

“In het 1,35 m. reed ik de tienjarige Look Alike, ook een schimmel merrie. Zij is gefokt door Leon Thijssen en is in eigendom van een klant van mij uit China, die ik heb leren kennen via mijn schoonzus die acht jaar in China heeft gewerkt. Deze klant traint bij mij en het plan is dat ik de merrie doortrain tot het internationale niveau. In juni is mijn klant weer in Nederland en dan maken we een plan voor haar en Look Alike. Ik kon Pedro Mansur die tweede werd zien rijden waardoor ik wist hoe ik in het laatste deel van de barrage de winst kon pakken. Look Alike is een heel meewerkend paard en mijn plan lukte dus.”

Oikos IK

“In het 1,20 m startte ik de zevenjarige bruine ruin Oikos IK, ook een paard van de Chinese klant. Helaas kregen we een tijdfout, maar ik was tevreden. Ook dit is een talentvol jong paard waar ik een mooie toekomst voor zie.”

Serieus aan het spelletje ruiken

Voor CHIO Rotterdam is Siebe Kramer geen onbekende. De ruiter uit Zuid-Holland komt regelmatig aan de start in het Kralingse Bos, zowel tijdens het CHIO als bij de springwedstrijden op het terrein buiten het evenement om.

“Ik kwam daar al toen ik vijftien of zestien jaar was met mijn ouders om naar ons fokproduct Kannan te kijken. Ik begon toen serieus aan het spelletje te ruiken en bedacht dat ik dit zelf ook wel zou willen. Dat lukte. Toen ik 25 jaar was, ik was net vader geworden mocht ik internationaal starten in de klasse 1,45 m. Ik reed toen mijn eerste eigen paard Chica die drachtig was van Kannan. Het was haar laatste concours. Overigens had de toenmalige voorzitter van de jury Jan Willem Körner deze startplaats voor mij geregeld. Snel daarna kreeg ik een paard van hem te rijden: Renoir. Ook met dit paard kreeg ik de mogelijkheid om op het CHIO te starten. We begonnen in de Zuid-Holland Cup en daarna reden we internationaal 1,40 m. Dit pakte goed uit, we zijn drie keer gestart en vielen twee keer in de prijzen.”

Mooiste herinnering

“Ik heb vaak op het CHIO mogen rijden, zeker tien keer, maar die keer met Renoir is zonder twijfel mijn mooiste herinnering. De eigenaar van Renoir, Jan Willem Körner, reikte bij die wedstrijd de prijzen uit en hij was zo trots dat hij bijna niet kon wachten tot het moment daar was dat hij zijn paard mocht belonen. Toen het comité voor de prijsuitreiking klaar stond, stapte hij al naar voren. Een geweldig moment dat ik nooit zal vergeten, dat gun je zo iemand echt.”

2* rubrieken

“Het CHIO is heel bijzonder voor mij en ik zou dit jaar dan ook heel graag de twee sterren rubrieken in Rotterdam willen rijden. Ik heb er de paarden voor en het voelt voor mij als thuis. Rijden voor eigen publiek, de mensen kennen je, de fantastische ambiance, jezelf mogen meten met de allerbesten… ik hoop echt dat ik de kans krijg.”

Goede leerschool

“Ik rijd ook buiten het CHIO in de hoofdpiste, want ik doe twee keer per jaar mee aan Outdoor Kralingen, een concours in het voor- en najaar waar ik graag kom en wat een enorm goede leerschool voor mijn paarden is. Natuurlijk is de entourage niet zo indrukwekkend als tijdens het CHIO, maar wel heel leerzaam.”

Basissport promoten

“Ik vind het heel jammer dat de CHIO Zuid-Holland Cup springen niet meer op het programma staat. De basissport moet gepromoot worden om het niveau van de springruiters in Zuid-Holland omhoog te krijgen en een startplaats op het CHIO is daar een enorme motivatie voor. Misschien moet er geselecteerd worden vanuit kampioenschappen om een hoger niveau van de deelnemers te bereiken. Op The Dutch Masters worden de regionale rubrieken ook op deze manier gevuld en het motiveert je om aan die selectiewedstrijden deel te nemen. Ik bedoel, ik heb de regiokampioenschappen gereden om in Den Bosch te mogen starten. De trein gaat zelfs nog verder. Het CHIO geeft veel publiciteit, dat merk je op alle fronten. Iedere keer dat ik op het CHIO heb mogen rijden, in welke rubriek dan ook, heb ik daar contacten aan over gehouden, op diverse fronten.”

Siebe Kramer met Mayflower ZsaZsa (Comme il faut x Sam). Foto: Horses.nl/Jacquelien van Tartwijk

Toekomstdroom

“Over tien jaar hoop ik mijn bedrijf goed stabiel en gezond te hebben en dan zou het mijn droom zijn om met TeamNL te mogen starten in de Longines League of Nations. Het allerliefst natuurlijk met een eigen fokproduct. Maar voorlopig hoop ik gewoon dat ik in Rotterdam op één van de andere startlijsten sta, dan ben ik blij en gaat het goed met me.”

Bron: CHIO